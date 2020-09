È Choco il nuovo amore di Stefano De Martino

MILANO - Stefano De Martino ha completato il trasloco nella sua nuova casa di Milano. Il ballerino e conduttore tv ha lasciato l’abitazione che divideva con la moglie Belen Rodriguez e ha iniziato a vivere in un’altra abitazione… ma non da solo. Con lui, infatti, c’è un coinquilino molto particolare: si chiama Choco e ha quattro zampe. Si tratta di un cucciolo di Labrador Chocolate che De Martino ha preso con sé per avere compagnia nella sua nuova casa da single: nessuna nuova fiamma, dunque, l’unica relazione che De Martino pare aver avviato in questi giorni è quella con un tenero cucciolo.

L’arrivo di Choco, però, ha anche un’altra funzione, quella di accontentare Santiago, il figlio di Belen e Stefano che, a giudicare dalle immagini postate da De Martino su Instagram, è letteralmente impazzito per Choco. Nelle foto e nei video pubblicati da De Martino si vede Santi steso per terra mentre gioca con il piccolo Labrador, oppure sul divano, mentre abbraccia teneramente il cagnolino.

Insomma la scelta di prendere un cane da parte di De Martino sembra anche una mossa per far sì che il bimbo abbia piacere a venire a trovarlo nella nuova casa. Inoltre, Stefano ha “pareggiato” la situazione con Belen: a casa della mamma, infatti, Santi ha un gatto, l’adorabile Stitch.