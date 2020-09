Chiara Ferragni di nuovo incinta? Per il web non ci sono dubbi

MILANO - Per mesi i follower di Chiara Ferragni e Fedez hanno sostenuto quasi ciclicamente che l’imprenditrice e influencer fosse nuovamente incinta, spingendola spesso a dover smentire la notizia.

Negli ultimi giorni, l’idea che la Ferragni sia in attesa del suo secondo figlio è tornata prepotentemente a fare capolino sui social network e sui portali che si occupano di gossip. Tutto a causa di alcuni indizi che non sono sfuggiti agli occhi dei follower e che poi sono anche stati ripresi dalla stampa.

L’ultimo riguarda il décolleté particolarmente generoso offerto dalla Ferragni in alcuni dei suoi ultimi scatti: una novità per la bionda imprenditrice, non propriamente dotata di forme giunoniche.

«Chiara sei incinta? Hai due taglie in più di reggiseno…», le fa notare una follower. Ma il seno di una taglia più grande non è il solo indizio raccolto dai fan della bionda influencer. In una delle ultime story pubblicate su Instagram, infatti, la Ferragni mostra una sorta di rigonfiamento all’altezza del ventre mentre sta seduta sul divano, con indosso un abitino colorato. Per molti, Chiara non fa che nascondere il “pancino”.

In un altro video, infine, mentre scherza con Fedez non fa altro che guardarsi la pancia… Insomma, in attesa di un’ulteriore smentita il web continua a interrogarsi sulla presunta seconda gravidanza della mamma di Leone.