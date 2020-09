Stefano De Martino smentisce il flirt con Fortuna: «Solo bufale»

ROMA - Qualche giorno fa il settimanale Gente l’aveva beccato in barca con una bella mora di nome Fortuna, con la quale avrebbe trascorso anche la notte in mezzo al mare. Ora, però, Stefano De Martino nega il flirt e si dice concentrato unicamente sul figlio Santiago, frutto del matrimonio con l’ormai ex Belen Rodriguez.

A raccogliere la smentita del conduttore e ballerino è il settimanale Chi - sempre vicino alle cose della famiglia De Martino-Rodriguez - che ha pubblicato alcune foto di Stefano mentre accompagna Santi al suo primo giorno di scuola (il bimbo frequenta un istituto privato) e che ha anche riportato un paio di frasi pronunciate dal presentatore agli amici.

«Non sono un monaco ma decido io quando farmi vedere con una donna», avrebbe detto De Martino alle persone a lui vicine, aggiungendo poi su Instagram una battuta ancora più specifica sul flirt attribuitogli con l’ormai celebre Fortuna: «Anche questa settimana bufale per tutte».

Insomma Stefano non nega la fama da sciupafemmine, ma al tempo stesso afferma di «essersene stato buono» nell’ultimo periodo. Periodo in cui, secondo quanto riferito da Chi, De Martino sarebbe anche riuscito a stabilire una relazione civile con Belen. Il periodico scrive addirittura che i rapporti tra i due sarebbero «ottimi»: tutto, naturalmente, per il bene di Santiago.