Elettra Lamborghini: «Che stress il matrimonio con il Covid!»

ROMA - Anche si fa parte di una delle famiglie più ricche d’Italia e si può contare sull’aiuto di tante persone, organizzare il proprio matrimonio resta un’esperienza piuttosto stressante, soprattutto ai tempi del Covid-19.

Risulta comprensibile, dunque, lo sfogo a cui s’è lasciata andare su Instagram Elettra Lamborghini, che alle 2:30 di notte ha pubblicato un video in cui spiegava di non riuscire a dormire per lo stress dovuto alle nozze ormai dietro l’angolo con il dj Afrojack.

«Basta, manca ancora troppo tempo - dichiara la cantante nel filmato -. Nella scala degli stress il matrimonio pare sia al settimo posto… Ho cambiato idea, troppo stress. Sto perdendo 20 anni della mia vita con tutto sto ambaradan…».

La Lamborghini, che pochi giorni fa ha annunciato ai suoi invitati di essere obbligati a fare il tampone per la diagnosi del Covid-19 prima del matrimonio, si mostra agitata e insonne: «Non riesco a dormire. Spero non sia così ogni notte». I follower le chiedono se sia in ansia. «Da morire e non ne posso più. Sono esaurita, non scherzo, sto vivendo su una nuvola… E in tutto ciò sto registrando 3 programmi televisivi, speravo di arrivare un po’ riposata…».

Ma l’attesa è ancora lunga: il matrimonio è programmato per il 26 settembre. Riuscirà Elettra ad arrivare esplosiva come sempre al giorno del fatidico sì?