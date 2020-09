Pellegrinelli choc: «Amo Eros, forse più di prima»

ROMA - La loro storia è finita più di un anno fa, ma di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli i giornali di gossip continuano a parlare. Stavolta a fare notizia non sono i loro presunti nuovi flirt, bensì le parole della stessa Pellegrinelli, che parlando dell’ex marito ha confessato di amarlo ancora.

Anzi, addirittura di amarlo più di prima… «Gli amori non finiscono - ha dichiarato la Pellegrinelli al Corriere della Sera -. Io amo Eros, ma a un certo punto ti rendi conto che l’amore ti deve fare star bene e se non ti porta a essere felice e a realizzarti forse è meglio cercarlo in un’altra forma. Il nostro è stato un legame molto bello, ci siamo dati tanto, è un capitolo della mia vita che esiste ancora perché è sempre nella mia famiglia, comunque condividiamo le nostre case. Le persone cambiano e vale anche per lui. La nostra separazione è una cosa privata».

Poco dopo, il passaggio più controverso dell’intervista: «Forse lo amo più di prima perché è stato molto doloroso separarc», ha detto la Pellegrinelli, «,Mi sono ritrovata compagna/moglie a 23 anni, un ruolo abbastanza impegnativo - ha continuato la modella -, poi ho avuto due figli. Ho preferito fare la modella perché non volevo espormi troppo. Quando ti avvicini a un uomo così grande, tutto quello che hai fatto prima sparisce. Io comunque a 21 anni avevo già imbastito e fatto tante cose di qualità».

Infine, la Pellegrinelli ha smentito il presunto flirt con il calciatore Marco Borriello: «C’è una serie di giornali che io neppure apro, ti fanno la foto con un amico e diventa il tuo fidanzato…».