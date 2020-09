Totti e i «commenti bavosi» alla copertina con sua figlia

ROMA - Per la prima volta Francesco Totti ha parlato della copertina della rivista Gente che lo ritrae insieme alla figlia Chanel.

Intervistato da Paolo Condò per Repubblica, la leggenda della Roma ha espresso il suo disgusto per quanto è accaduto (non solo per la scelta editoriale ma anche per il successivo strascico social). «Lei crede ai social? Io no. Neanche li leggevo, finché non mi hanno segnalato certi commenti bavosi alla famosa copertina di Gente… ecco, questa è una storia che ha mandato Ilary e me fuori di testa. Ci saranno conseguenze legali».

Non è chiaro al momento se Totti e la moglie Ilary si rivolgeranno alla magistratura per la copertina, per i commenti a essa o per entrambi.