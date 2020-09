Alessandra Amoroso: «Non serve un uomo per sentirsi complete»

“Karaoke”, canzone che Alessandra Amoroso ha costruito insieme al gruppo dei Boomdabash, è stata la vera hit dell’estate: un brano semplice, ma che sprizza positività, perfetto per dimenticare, almeno per un po’, un 2020 davvero difficile. Ma il pezzo è anche il manifesto della rinascita della Amoroso, cantante che non ha vissuto un periodo facile dal punto di vista personale dopo la fine della sua storia d’amore con Stefano Settepani, produttore con cui faceva coppia dal 2015.

Dopo la rottura, la Amoroso s’era concessa un profondo cambio di look, con un color platino dei capelli che faceva presagire la voglia di cambiare pagina. E ora la cantante sembra davvero essere riuscita a mettersi alle spalle le ultime difficoltà, come affermato anche in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, in cui la Amoroso s’è lasciata andare ad una vera e propria dichiarazione d’indipendenza femminile.

«Oggi so che la completezza di una donna non deriva dalla presenza di un uomo accanto», ha detto la cantante, parole che fanno pensare a un appagamento completo da parte sua, sia professionale che sentimentale. Una condizione nuova, dato che «in passato ho avuto poco amore per me stessa», spiega la Amoroso. «Sono tornata a essere viva, ancora più viva», ha concluso l’artista.