Facchinetti: «In 48 ore ho risposato la mia Wilma»

MILANO - Un matrimonio solo non era abbastanza per Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol, coppia che nello scorso luglio ha voluto rinnovare il proprio impegno d’amore a 6 anni dal primo sì, pronunciato nel 2014. Sui social, il presentatore ha spiegato il perché di questa scelta e come si sia buttato a capofitto nell’impresa…

«Ho deciso di sposare mia moglie per la seconda volta», ha dichiarato il figlio dell’ex tastierista dei Pooh, che ha poi raccontato di essere andato piuttosto di fretta. «Sì, mi sono svegliato e in 48 ore ho organizzato tutto. È andato tutto bene tranne l’orlo del mio vestito e le mie scarpe (delle minorchine bianche, ndr)… che tamarro!». In un altro post, Facchinetti ha spiegato meglio i motivi che l’hanno spinto a organizzare un secondo matrimonio con pochissimi invitati: «Voglio che la mia vita sia ogni giorno straordinaria! In tanti mi hanno chiesto perché abbiamo festeggiato il nostro matrimonio senza parenti, amici stretti, etc etc. I motivi sono 3: Covid; volevo condividere questo momento in un modo speciale con mia moglie e i miei figli; così avrò un motivo per risposare di nuovo mia moglie facendo una festa, quando ci sarà la possibilità, con tanti invitati. Volete venire anche voi?».

E non è da escludere che, appena l’epidemia di coronavirus sarà sotto controllo, Facchinetti non decida di tornare a sposare ancora, per la terza volta, la sua Wilma.