La confessione di Arisa: «Vorrei un figlio»

ROMA - La relazione con il suo compagno va a gonfie vele e allora Arisa non può che sognare di allargare la sua famiglia con l’arrivo di un figlio. La cantante l’ha confessato in un’intervista al settimanale Gente, in cui ha parlato della sua voglia di maternità. D’altra parte il feeling con il compagno Lorenzo Zambelli è altissimo, la coppia ha vissuto insieme momenti felici e altri di difficoltà, da cui però è uscita più unita che mai.

In un contesto del genere, desiderare di diventare madre è più che naturale per l’artista di origini lucane. «Sì, finora un bimbo non è arrivato, ma ci farebbe davvero molto piacere», ha detto Arisa, senza nascondersi. La cantante sta con Zambelli, che è anche il suo manager, da ben 9 anni: pur mantenendo un profilo piuttosto riservato, nel 2016 la coppia non è riuscita a nascondere il momento di maggiore crisi della loro relazione, un periodo difficile che Arisa è riuscito a superare anche grazie alla musica, incidendo il brano “La notte”, considerato da molti dei suoi fan come il suo pezzo più bello.

I problemi poi sono stati superati, Arisa e Lorenzo ora sono più in sintonia che mai e l’arrivo di un figlio potrebbe davvero coronare la loro storia d’amore.