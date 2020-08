Elettra Lamborghini: «Tamponi per gli invitati al matrimonio»

MILANO - Si avvicina la data delle nozze per Elettra Lamborghini, che il prossimo 6 settembre sposerà il dj Afrojack in una splendida villa sul lago di Como.

In vista dell’evento la cantante ha annunciato di aver preso una decisione quantomai severa a causa del crescente numero di casi di coronavirus in Italia: su Instagram Elettra ha infatti dichiarato che chiederà a tutti gli invitati di sottoporsi al tampone nei giorni precedenti alle nozze. Un provvedimento ritenuto assolutamente necessario, secondo la Lamborghini, per preservare la salute delle persone più anziane presenti al matrimonio.

«Chiederò a tutti gli invitati al mio matrimonio di fare il tampone, massimo tre giorni prima dell’evento», ha detto Elettra in una delle sue ultime Stories. «Io non ho più parole... di certo non sono contenta di chiedere agli invitati di fare il tampone, ma c'è mia nonna…», ha aggiunto la cantante, che in più di un’occasione s’è mostrata piuttosto infastidita dai Vip che non hanno rispettato le norme anti-Covid.

Lei, invece, non ha pensato un attimo ad annullare tutte le date dei suoi concerti estivi. «Riconosco che non è il momento… ci è stata data l'opportunità e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti».