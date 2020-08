La petizione contro Barbara D'Urso fa il botto

Ha fatto letteralmente il botto la petizione online contro Barbara D'Urso, lanciata dopo la preghiera in diretta, andata in onda su Canale 5, in una puntata del programma "Live, non è la D'Urso". Al momento sono quasi 400mila i detrattori accorsi.

Il titolo della raccolta firme lanciata su Change.org è più che esplicito, "CancellareIProgrammiDellaDurso". «Questa volta ha superato il limite», ha motivato l'ideatore dell'iniziativa, Mattia Mat.

Diversi i commenti lasciati dagli utenti che hanno sottoscritto la petizione. E nessuno a favore della presentatrice: «Basta con questa tv spazzatura. È il momento di cambiare l’intrattenimento televisivo», scrive Alessandro N.; o ancora: «Ritengo che sia un programma televisivo retrogrado e di cattivo gusto con immotivate ingerenze religiose e politiche», aggiunge Emiliano P. E così molti altri.