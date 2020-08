Rottura Cecilia Rodriguez-Moser, il motivo è la Leotta? 

ROMA - Quella del 2020 non è stata un’estate amara solo per Belen Rodriguez, anche la sorella Cecilia ha visto finire la propria storia d’amore, quella con Ignazio Moser, ex ciclista figlio del grande campione Francesco Moser.

Come per Belen e Stefano De Martino, i motivi della rottura tra Cechu e il 28enne trentino non sono ancora emersi del tutto, ma sono diverse le indiscrezioni che indicano nella gelosia della Rodriguez junior e in un debole per le donne avvenenti di Ignazio le ragioni della fine della relazione.

A supporto di questa tesi arriva il gossip lanciato dal settimanale Oggi, che inserisce nella storia un nuovo personaggio di spicco: Diletta Leotta. La coppia Cechu-Moser avrebbe infatti incontrato la bionda conduttrice di Dazn durante la propria vacanza in Costa Smeralda, per la precisione nella discoteca Just Cavalli di Porto Cervo.

Qui Ignazio si sarebbe lasciato andare a qualche complimento e attenzione di troppo nei confronti della Leotta, un comportamento che non sarebbe stato gradito dalla Rodriguez, già infastidita in passato da atteggiamenti simili del suo partner.

Quanto accaduto al Just Cavalli, dunque, sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, spingendo la Rodriguez a interrompere la relazione con Moser.