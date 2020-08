Tiziano Ferro in lacrime per il suo Beau

LOS ANGELES - Contin di Tiziano Ferro per Beau, il dobermann di 8 anni adottato insieme al marito Victor Allen nella scorsa primavera. Qualche giorno fa il cane ha avuto una crisi improvvisa ed è stato ricoverato in una clinica veterinaria: inizialmente si pensava agli effetti di un tumore, invece i medici hanno scoperto che il cane aveva due milze e gliene hanno asportata una.

Beau sembrava stare meglio ed essere pronto a tornare a casa, invece il cantante ha pubblicato un video su Instagram in cui spiega che il dobermann doveva comunque rimanere sotto osservazione in ospedale: «Ringrazio di cuore i veterinari che ci hanno permesso di vedere Beau per 5 minuti oggi, portandolo fuori dalla struttura - ha scritto Tiziano nel post con le immagini - Anche oggi non tornerà a casa. Stiamo aspettando i risultati della trasfusione».

L'odissea medica del trovatello, però, ha avuto una svolta tragica: durante la notte il cuore dell'animale si è fermato. A scriverlo lo stesso Ferro, sempre su Insta, con un messaggio commosso: «La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero. Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore... Adottate un cane adulto, pensateci se potete».