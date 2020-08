Emma esulta: «Malattia definitivamente sconfitta»

ROMA - Emma Marrone ha definitivamente sconfitto il cancro all’ovaio. A dare l’annuncio è la stessa cantante, che in un’intervista su Grazia racconta il momento della sua liberazione finale dal “mostro” combattuto per anni. Per affrontare l’argomento Emma parte dal suo prossimo impegno, come giudice di X Factor: «Voglio rappresentare le donne con le cicatrici. Voglio rappresentare le ragazze coi tagli, quelle che hanno perso il seno, le imperfette, le sopravvissute».

Quelle come lei, che per anni ha lottato contro il tumore, è dovuta entrare in sala operatoria («Non ho pianto prima di entrarci - dice -, né dopo. Mi hanno aperto a metà per ben due volte in questi anni») e poi ha dovuto convivere con la paura che la malattia tornasse. Il momento peggiore? «Quindici giorni fa, quando ha squillato il telefono ed era il mio medico. Ho pensato: ‘Ci risiamo’. Ho immaginato che dovessi ricominciare tutto da capo. Invece…».

Invece ad attenderla c’era una buona notizia. «Mi diceva che, in base agli ultimi esami, sono uscita definitivamente dalla malattia. Ecco, in quell’istante sono morta e risorta». La prima a ricevere l’annuncio è stata la mamma («Chiamo sempre lei», precisa la cantante), ma ora anche i fan potranno condividere la sua gioia.