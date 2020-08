Ghali: «Dopo l’aggressione sono cambiato»

MILANO - È un post dalle sfumature amare quello che Ghali ha pubblicato nelle ultime ore sul suo profilo Instagram. L’artista sta ottenendo un successo dietro l’altro - dopo “Good Vibes” anche “De Fuera”, collaborazione con Dardust, Marracash e Madame, è una delle hit dell’estate - ma in ambito privato vive un malumore che non riesce a superare. Su questo stato d’animo ha inciso anche quanto accaduto lo scorso luglio, quando una stalker si intrufolò di nascosto in casa dell’artista, sorprendendo lui e la madre.

La ragazza, partita da Benevento, aveva compiuto un lungo viaggio e dopo aver avvicinato l’auto di Ghali è riuscita a entrare nella sua villa di Buccinasco. «Da quando quella ragazza mi è entrata in casa mettendo in pericolo la vita mia e di mia madre c’è stato un unlock dentro di me», ha scritto l’artista che ha dunque chiesto ai fan di non prendersela se si mostrerà un po’ più schivo in futuro. «Non arrabbiatevi con me se mi capiterà di dire di no ad alcune foto e se a testa bassa camminerò veloce. Sto imparando a mettere la mia arte prima di tutto», ha scritto Ghali.

Il cantante ha infine spiegato di aver perso la voglia di discutere anche di temi importanti. «Dopo George Floyd feci un video di 8 minuti in cui dicevo la mia ma non ho avuto le palle di condividerlo. A volte avere paura è da egoisti del cazzo. Mio padre pure zero. Con certe persone non mi è venuta voglia di parlare nemmeno in un momento fragile come questo».