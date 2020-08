Tiziano Ferro, notte di paura per il suo Beau

Un lungo post su Instagram per condividere la sua sofferenza e ringraziare i suoi follower per l’affetto ricevuto. Così Tiziano Ferro s’è messo alle spalle una notte di paura vissuta a causa di Beau, il dobermann di 8 anni che il cantante ha adottato nello scorso aprile insieme al marito Victor Allen. Il cane è stato colto da un improvviso malore ed è stato ricoverato d’urgenza: Tiziano è dovuto rimanere a casa, in ansia, in attesa di notizie dalla sala operatoria. Poi la foto, in bianco e nero, che ritrae l’angolo della camera in cui è solito riposare Beau.

«Ho passato tutta la notte a guardare questo angolo della stanza, tutta la notte fino a quando non è uscito il sole - ha scritto il cantante -. Fino a quando non ci hanno chiamato dall’urgenza veterinaria per dirci che l’intervento di Beau era andato bene, alle 9 di mattina». La disavventura era iniziata la sera prima. «L’abbiamo ricoverato ieri sera d’urgenza - ha continuato Tiziano -, ci avevano detto che solo l’operazione avrebbe determinato la natura dell’emorragia interna improvvisa. Ma ci avevano anche detto che sarebbe stata lunga, difficile e con poche speranze per l’età del cane, le dimensioni e probabilmente un tumore diffuso».

Per fortuna, il problema era un altro. «Invece Beau è nato con due milze. E una si è lacerata accidentalmente. Dovrebbe essere solo questo. Se Dio vuole. Ma noi eravamo qua davanti, svegli da un giorno. Ad aspettare, e aspettiamo ancora: come avrebbe fatto lui e tutti gli altri cani, per noi. Perché loro sono così, e a noi resta solo imparare». Infine il ringraziamento per i suoi follower. «E se Beau ce la farà sarà anche per la bellezza dell’amore che gli avete già enormemente rivolto, sarà come aspettare insieme. Grazie».