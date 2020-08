Totti, Ilary e la polemica sulla figlia in copertina

ROMA - Recentemente Francesco Totti e Ilary Blasi sono finiti sui giornali per l’accusa di sessualizzazione di minorenne scatenata contro il settimanale Gente, che ha messo in prima pagina una foto della figlia Chanel, 13 anni, oscurandone il viso ma non il “lato B”. La showgirl ha postato un paio di Stories su Instagram, nelle quali non è riuscita a nascondere l'irritazione: «Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti».

Fino a quel momento, però, la coppia aveva vissuto un’estate serena, trascorsa tra il litorale di Sabaudia - dove la famiglia Totti trascorre le estati da anni - e un piccolo tour del Mediterraneo che i due coniugi hanno vissuto “da piccioncini”, tutti soli, senza i figli: l’ex bandiera della Roma e la showgirl Mediaset hanno visitato Capri, Ponza, Saint Tropez e Cannes.

In molti hanno pensato che la fuga romantica facesse parte di un progetto che Totti culla da tempo, ma che non sembrava ancora condiviso a pieno dalla moglie: il quarto figlio. Interrogata sull’argomento da Oggi, la Blasi ha spiegato di aver almeno parzialmente cambiato idea sull’argomento, anche a causa dei figli. «Cristian e Chanel mi dicono: ‘Ma mamma lasci sola Isabel? Noi siamo cresciuti insieme, e lei?’, ha dichiarato Ilary al settimanale Oggi. “A me la parola ‘basta’ non piace, certo che quattro figli sono un impegno che fa paura. Vedremo…».

Intanto per i bookmaker la quota per il quarto figlio della coppia si abbassa a 2,75. In fondo Totti ha più volte dichiarato di sognare una famiglia grandissima: «Io di figli ne vorrei cinque, Ilary mi ha preso per pazzo però man mano ce la porto!», aveva detto l’ex calciatore. Che l’abbia finalmente convinta?