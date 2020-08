Satta e Boateng in crisi? Il calciatore risponde su Instagram

MILANO - Da qualche tempo il fantasma di una crisi coniugale aleggia su Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, coppia tra le più affiatate del mondo dello spettacolo e dello sport. Le crescenti indiscrezioni hanno portato i due a smentire i venti di crisi, anche se in maniera diversa.

La Satta ha scelto un’intervista a Grazia, in cui ha liquidato la questione con un paragone piuttosto efficace: «Le relazioni hanno tutte lo stesso copione di alti a bassi - ha dichiarato la showgirl - Non esiste il matrimonio perfetto. Però non si possono cambiare i mariti come si cambia un ferro da stiro che, quando si rompe, ne compri uno nuovo. Tenere in piedi una famiglia è un lavoro e richiede molta pazienza». Ora è arrivata anche la versione del calciatore, che su Instagram ha chiarito di non aver alcuna intenzione di mollare nuovamente la madre di suo figlio Maddox, accanto alla quale appare in una foto che sprizza serenità.

«Non sono perfetto! Dico cose stupide. Rido quando non dovrei. Ho cicatrici lasciate da persone che mi hanno fatto del male. Sono pazzo e probabilmente non cambierò. Amatemi o meno. Ma faccio una promessa, sono qui per sempre», scrive Boateng, dove il “qui” significa accanto alla sua Melissa. Le difficoltà del passato, dunque, sembrano dimenticate: i due si lasciarono nella seconda metà del 2018 per poi tornare insieme pochi mesi dopo.