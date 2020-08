Antonino Cannavacciuolo in posa in gran forma

NAPOLI - Qualche tempo fa Antonino Cannavacciuolo ha parlato della svolta data al suo stile di vita, con l’inizio di una dieta che l’ha portato in tempi piuttosto rapidi a perdere quasi 30 kg. Oggi il celebre chef della tv si mostra sul suo profilo Instagram in forma splendida, confermando che il cambiamento adottato a tavola - e non solo - ha davvero funzionato.

Nella foto Cannavacciuolo appare insieme ad altri due personaggi celebri: il collega e chef Franco Pepe e Frank Matano, comico e conduttore televisivo. Nessuna didascalia, Cannavacciuolo si presenta in camicia e pur non apparendo a figura intera la sua trasformazione fisica è piuttosto evidente. Il viso è meno tondo e anche la pancia sembra essere sparita: insomma lo chef, che già prima del dimagrimento aveva un certo ascendente sul pubblico femminile, sembra ancora più in forma.

E naturalmente le sue fan apprezzano: «Mi dispiace per gli altri due, ma Cannavacciuolo è il massimo», gli scrive una follower, di certo non l’unica a rivolgere complimenti allo chef che, a forza di competenza, battute e pacche sulle spalle, ha saputo imporsi anche come personaggio televisivo.