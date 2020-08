Belen, la nuova fiamma è volata da lei a Ibiza

MILANO - In questi giorni Belen Rodriguez è a Ibiza, ma con lei non ci sarebbe soltanto un gruppo di amici. Secondo il settimanale Chi, infatti, la showgirl avrebbe una nuova fiamma, un uomo conosciuto a Milano e che in questi giorni è volato alle Baleari proprio per trascorrere un po’ di tempo con la bella argentina.

Si tratta di Antonino Spinalbanese, giovane hairstylist tra i più noti e apprezzati a Milano, impiegato nella catena Coppola: i due si sarebbero conosciuti grazie ad amici comuni e secondo quanto riportato da Chi avrebbero ora una relazione piuttosto intensa. La grande intesa nata tra i due avrebbe spinto Antonino a volare a Ibiza per stare insieme a Belen, proprio mentre il marito Stefano De Martino è approdato sull’isola delle Baleari insieme al figlio Santiago.

Secondo alcuni, il ballerino-conduttore avrebbe scelto l’isola spagnola per provare a tornare all’assalto di Belen, ma a questo punto, con la presenza di Antonino, il suo piano appare piuttosto complicato da realizzare. Certo, bisognerà vedere quanto durerà la presunta relazione tra l’argentina e l’hairstylist: dopo la rottura con De Martino, la Rodriguez ha avuto un breve flirt con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, poi rapidamente dimenticato dall’argentina. Quale sarà, dunque, il ruolo del giovane Antonino? Fugace flirt estivo o nuovo partner della affascinante Belen?