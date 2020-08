Al Bano e Loredana, è il momento del sì?

ROMA - Dopo vent’anni insieme, per Al Bano e Loredana Lecciso potrebbe essere arrivato il momento di convolare a nozze. Lo rivela il settimanale Nuovo, secondo cui la coppia sarebbe a un passo dal matrimonio, ultimo step di una relazione tribolata, con alti e bassi e momenti di difficoltà, ma che comunque va avanti dalla fine degli anni ’90.

Al Bano e la Lecciso andarono a convivere nel 2001 e dalla loro relazione sono nati due figli: Jasmine, oggi 19enne, e Albano jr., nato nel 2002. Successivamente la loro storia d’amore ha vissuto momenti complicati, ma la quarantena dovuta al coronavirus trascorsa insieme nella tenuta di Cellino San Marco pare aver contribuito a dare stabilità e serenità alla relazione. Lo stesso Al Bano ha dichiarato di essere tornato insieme alla Lecciso, mentre la bionda ex showgirl ha addirittura affermato che il cantante è stato ed è "l’unico uomo della sua vita".

Sembrano esserci tutte le premesse, insomma, per il matrimonio: l’unico ostacolo, al momento, pare essere costituito da Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power, che ha un rapporto non facile con la Lecciso. Recentemente i due sarebbero stati protagonisti di una lite che ha portato Yari a lasciare la tenuta in Puglia per raggiungere la madre in Croazia. Riusciranno Al Bano e Loredana a superare anche questo malinteso e celebrare il loro matrimonio?