Nina Moric smentisce Corona: “Nessuna pace. Solo finzione”

ROMA - Un Corona disposto a cambiare vita a mettere tutto da parte per pensare solo alla famiglia. Nell’intervista rilasciata a Chi, le parole di un padre disposto a cambiare per il bene del figlio con una nuova ritrovata serenità familiare.

Ma a smentire l’idillio tra Fabrizio Corona e l’ex moglie Nina Moric ci pensa proprio quest’ultima che ha deciso di affidare i suoi pensieri a Instagram e non ha tralasciato nulla. La 44enne Nina ha deciso di rivelare i suoi pensieri ai social ma sono in realtà una preghiera rivolto verso il figlio Carlos che solo da qualche giorno ha compiuto 18 anni: «Chi scegliere di essere il proprio Dio, non avrà un Dio a salvarlo».

«Angelo mio salvati da tutti noi - si legga come didascalia della foto che la ritrae col figlio - Non assecondare nessuno, sei troppo speciale. Il problema è che l’egoismo è un’arma con cui cerchiamo di manipolare gli altri. Ecco qualcosa che devi ricordarti per sempre: l’egoismo non è fare le tue scelte, ma pretendere che gli altri vivano come dici tu. Vola dove vuoi tu. Ti prego».

Parole che arrivano proprio all’indomani dell’intervista rilasciata da Fabrizio Corona e che sembra aver innescato la reazione di Nina: «Lui non ama nemmeno se stesso, ecco perché non riesce ad amare nessuno. Purtroppo mi dispiace tantissimo per lui, alla fine è un uomo solo. E spero solo che Carlos non rimarrà deluso. Penso solo a lui, il resto è pura finzione».