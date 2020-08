Ilaria D’Amico: «Lascio il calcio, e Buffon mi supporta»

La storia con Buffon e molto altro. Ilaria D’Amico ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha annunciato il suo addio al mondo del calcio. Dopo aver ricoperto il ruolo di “signora del calcio italiano”, la conduttrice televisiva ha deciso di dire basta e nonostante il legame forte che la lega al mondo dello sport ha rivelato che la sua attenzione adesso si concentrerà sul mondo dell’attualità.

Ma nell’intervista concessa al quotidiano italiano non parva mancare un passaggio obbligato, quello della sua storia con Gigi Buffon, un legame che dura da oltre sei anni: «Come in ogni momento fondamentale della mia vita, Gigi è un supporter. Sa ascoltare i miei bisogni e sostiene le nuove scelte», ha rivelato la giornalista che con Buffon ha avuto anche un figlio nel 2016.

La D’Amico rivela anche la nascita della sua storia con il portiere: «Quello che ha portato alla nostra storia non è nato nello studio televisivo ma a un evento benefico. L’idea che mi ero fatta nel corso degli anni, durante le dirette, era diversa. Lo reputavo un campione gigantesco ma non lo avevo capito umanamente. Non pensavo che potessero unirci così tante cose. Gigi si informa moltissimo, ha una grande passione per l’informazione, specie per il giornalismo del passato. In questi giorni si addormenta con le cuffie, sta riascoltando tutti i processi di Mani Pulite».

L'idea di abbandonare il pallone, a lei, era già balenata per la mente... per amore: «Quando ho capito che fra di noi era una cosa seria, la prima cosa che ho fatto è stata andare a parlare con il mio editore, dicendomi disponibile a lasciare tutto se per lui ci fosse stato un conflitto di interessi, perché mi ero davvero innamorata».