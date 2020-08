Chiara Ferragni, paura in alto mare: lo yacht imbarca acqua

SASSARI - Una brutta disavventura marina per Chiara Ferragni. L’influencer si trovava in gita in barca tra la Corsica e La Maddalena, quando il lussuoso yacht su cui viaggiava in compagnia di alcuni amici ha avuto un guasto ed ha cominciato a imbarcare acqua.

Una disavventura che però è durata solo qualche minuto e un po’ di comprensibile spento prima che un gommone arrivasse in soccorso della Ferragni e la riportasse a sicuro sulla riva dove ad attenderla c’erano Fedez e Leone.

Una splendida giornata di mano rovinata da un piccolo inconveniente, Chiara si stava godendo una splendida giornata di sole e di mare in compagnia di amici. Foto, bikini, champagne, balli e risate sotto il sole della Sardegna a far da cornice alla sua gita marittima, poi evidentemente la sorte, cattiva in questa circostanza, ci ha messo lo zampino.

La barca ha subito un’avaria e ha cominciato ad imbarcare acqua, con gli ospiti dello yacht che hanno documentato tutto l’accaduto grazie ai loro telefoni. Un po’ di preoccupazione e un po’ di ansia, soprattutto per la voglia di tornare quanto prima possibile a riva.

Il gommone riporta tutti a riva, e la Ferragni oltre alla sventura per una gita finita male si deve anche beccare gli sfottò di Fedez: «Quando fai una giornata al mare e la tua barca affonda», il post del rapper nelle storie di Instagram che mostra la bella Chiara decisamente stremata dopo una giornata complicata.