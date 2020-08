La svolta di Fabrizio Corona: «Penso solo alla famiglia»

MILANO - Solo la famiglia. Fabrizio Corona sembra seriamente intenzionato a cambiare vita. L’ex re dei paparazzi ha deciso di raccontare la sua nuova vita nel corso di un’intervista a Chi.

Una scelta che forse è arrivata proprio grazie ai festeggiamenti per i 18 anni del figlio Carlos Maria: «Per questo compleanno - si legge nell’intervista - ho voluto che intorno a lui ci fossero tutte le persone che ama». Un riferimento abbastanza chiaro anche all’ex moglie Nina Moric, dopo anni di accuse, battaglie e litigi i due sembrano essersi messo tutto alle spalle, hanno ritrovato serenità nel loro rapporto proprio per il bene del figlio.

Nel corso dell’intervista Corona rivela che il periodo in carcere non ha colpito solo lui, ma soprattutto suo figlio: «L’ultima volta che sono stato in carcere, da marzo a dicembre dell’anno scorso, è stata la più difficile di tutta la mia vita - dice a Chi - perché mio figlio, che già aveva affrontato problemi psicologici legati a me e alla madre, ha avuto un vero e proprio crollo. Con Nina avevo già ricomposto la famiglia due anni fa, quando le ho riportato Carlos e le ho fatto riavere l’affidamento congiunto. Adesso che siamo di nuovo tutti insieme, mio figlio è un’altra persona, ha ritrovato il benessere fisico e psicologico, e soprattutto ha ricominciato a sorridere». E sembra proprio la presenza del figlio a spingere ora Fabrizio Corona a tenersi lontano dagli errori del passato: «Mi ha salvato da me stesso perché mi ha dato stabilità, ho bisogno di lui per stare bene come lui ha bisogno di me. Mi consiglia, mi controlla e mi fa stare nelle regole».