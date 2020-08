Michelle Hunziker, star controcorrente: «Mi piacciono i paparazzi»

BERGAMO - Paparazzi? Sì, grazie. Michelle Hunziker ha sempre avuto un sano rapporto con i paparazzi, i fotografi che spesso invadono la privacy delle celebrità a caccia di una foto da pubblicare. Ma per la showgirl svizzera non rappresentano un problema. Anzi in più di un’occasione ha dimostrato apprezzamento per il loro lavoro.

Quando l’hanno intercettata all’esterno di un locale dopo una serata romantica o tra amici, piuttosto che l’arrabbiatura di circostanza, la bella Michelle ha sfoggiato uno dei suoi sorrisi. Una caratteristica che la contraddistingue da molti dei suoi colleghi.

E ora è stata la stessa Hunziker a parlarne in un post affidato a Instagram, nel corso del quale ha rivelato di essersi anche affezionata ad alcuni paparazzi che la seguono con regolarità. «Ho iniziato a fare questo lavoro nei primi anni novanta, quando non esistevano i social. Chi decideva di fare il mio lavoro, doveva prenderne il pacchetto completo. Ho sempre rispettato moltissimo i fotografi e continuerò a farlo - ha spiegato Michelle - Negli anni mi sono anche affezionata a qualcuno di loro che mi segue da quando avevo 19 anni, ma quante foto avranno di me e della mia vita? Buon lavoro ragazzi, sarò sempre pronta a farvi un sorriso».