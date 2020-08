Gianluca Grignani è deciso: «Partiranno le querele»

ROMA - Negli ultimi giorni Gianluca Grignani è stato al centro di molte voci di gossip che riguardano la sua vita matrimoniale. In particolare, secondo il sito Dagospia, si sarebbe conclusa la sua lunghissima relazione con la moglie Francesca con la quale è sposato da circa 17 anni.

Le voci si sono susseguite senza tregua negli ultimi giorni, e a quanto pare il cantante non ha gradito tutta questa attenzione per la sua vita personale. Al punto che ha deciso di affidarsi ai social per far sentire la sua voce. Nel messaggio indirizzato tanto ai suoi follower quanto a chi ha parlato della sua vita privata, però non c’è alcun riferimento preciso né un chiarimento sulla sua situazione sentimentale.

Grignani ha solo fatto sapere di aver dato mandato ai suoi avvocati di adire le vie legali per questa situazione: «In merito a quanto venuto fuori dal web - ha scritto sulla sua pagina Instagram - sino a oggi non mai sono volontariamente esposto sui miei social quanto emerso sino a ora anche perché comprenderete che sono immerso nel lavoro, e soprattutto, interessato a gestire al meglio la mia situazione personale perché sono un padre. Ho demandato tutto ai miei avvocati che stanno procedendo a depositare le relative querele». E i follower hanno apprezzato il messaggio facendo capire di essere dalla parte del cantante. Grignani non ha voluto smentire però le voci sul suo matrimonio, ma ha fatto chiaramente capire che non intende sopportare ingerenze nella sua vita privata.