Alba Parietti e le foto ritoccate: «Mi piace apparire bella»

ROMA - Alba Parietti non si nasconde. La showgirl italiana ha sempre amato la sincerità, anche se questo a volte l’ha resa impopolare.

Anche in questa occasione sceglie questa strada. Il settimanale Oggi l’ha colta sul fatto, sostenendo nel numero della settimana scorsa che le immagini che Alba pubblicava sui suoi canali social non fossero del tutto veritiere, anzi che fossero il frutto di qualche piccolo trucco al computer. Ora è lo stesso settimanale a dare alla Parietti la possibilità di spiegarsi e di reclamare la sua scelta: «Voglio rivendicare la mia vanità - spiega in una lunga intervista - il mio desiderio di apparire bella è un atto di forza: sono così risoluta da concedermi di essere vanitosa. Perché dovrei cedere a quello che gli altri pensano sia giusto che io faccia con le mie foto».

Foto ritoccate, sì grazie. Alba non nasconde di aver accusato il colpo quando Oggi ha pubblicato le prove del “taroccamento”, ma rivendica la sua decisione: «Ho uno spiccato senso dell’estetica - continua - Per me una foto, ruga o non ruga, deve essere innanzitutto bella per me, quindi non la metto se mostra inutilmente dei difetti che ho. Il fatto che io mi esponga a 59 anni è già un contributo. Potrei fare quello che voi suggerite ma mi violenterei perché non sarebbe la mia naturai che è quella di una persona estremamente vanitosa. Io mi sono costruita la mia esistenza da sola, senza padrini né padroni. Ho sempre messo la faccia su battaglie e diritti. Ma ho una debolezza, la vanità, e non sarei credibile nel ruolo della paladina del mostriamoci come siamo».