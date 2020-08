Maria De Filippi: «Dissi io ad Emma di Stefano e Belen»

ROMA - Tra moglie e marito non mettere il dito: un vecchio adagio che vale per tutti ma non per Maria De Filippi. La conduttrice e ideatrice di Amici infatti ha raccontato al settimanale Gente di aver “partecipato” alla rottura tra Stefano De Martino ed Emma Marrone.

Il fatto risale al 2012, quando Belen Rodriguez fu ospite di Amici e proprio in quel momento scoppiò la scintilla con De Martino. Il ballerino però non ne fece parola con Emma Marrone. In realtà c’è chi sostiene che quando nacque l’amore tra il napoletano e l’argentina in realtà la storia con Emma fosse già finita. Ma ora a rivelare un clamoroso retroscena sull’accaduto ci ha pensato la stessa Maria: «Mi ero resa conto che stava succedendo qualcosa. Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi: Cosa stai combinando? E lui confessò. De Martino e Belen si erano innamorati ad Amici, ma lui non voleva dirlo a Emma con la quale era fidanzato. E così a Emma glielo dissi io».

Del resto è stata proprio la scuola di Amici a lanciare Stefano De Martino nell’Olimpo dei vip, ma ancor di più a innescare la sua vita sentimentale. Nel corso del programma il ballerino, allora nelle vesti di allievo, si innamorò di Emma e con lei iniziò una relazione durata quasi due anni e che attirò l'attenzione di tanti spettatori. E galeotta è stata ancora la trasmissione che ha permesso a Stefano e a Belen d'incontrarsi e d'innamorarsi.