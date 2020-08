Pierluigi Diaco: la confessione arriva in diretta tv

ROMA - Pierluigi Diaco si confessa in diretta tv. Il presentatore di “Io e Te” ha deciso di utilizzare il programma che conduce ogni giorno su Rai 1 per raccontare un po’ di sé ai suoi spettatori, e soprattutto per fare luce su un problema molto serio.

Nel corso della diretta Pierluigi Diaco ha dichiarato: «Ho sofferto di un male interiore, la depressione. Ho fatto un percorso, sono andato dal neurologo e poi ho fatto analisi di gruppo e individuali. Non esistono malessere di serie A e di serie B. I mali dell’anima vanno curati con gli specialisti e non vanno sottovalutati». Un messaggio importante quello lanciato dal presentatore che nel corso delle sue trasmissioni ha sempre voluto dare dei segnali forti. La depressione è una malattia che molte persone tendono a “sottostimare”, non considerandola sullo stesso piano dei problemi fisici, ma può avere effetti altrettanto devastanti per la psiche e anche per il corpo. «Mando un saluto a chi in questo momento sta vivendo questo dramma e non si sente capito», ha concluso Diaco.

Per il presentatore ci sono nuove sfide all’orizzonte visto che nelle ultime settimane, il suo ruolo è stato di fatto cancellato dal palinsesto della rete ammiraglia della Rai. La sua trasmissione, “Io e Te”, non è stata rinnovata ma Diaco non si da per vinto e ha fatto sapere di essere già al lavoro per proporre alla Rai una nuova idea per il 2021.