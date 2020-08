Mara Venier, sfortuna infinita: nuova caduta

ROMA - Nuovo episodio sfortunato per Mara Venier. La conduttrice di Domenica In sembra aver un conto aperto con la sfortuna visto che è caduta nuovamente. A raccontarlo è stata la stessa Mara che ha condiviso sui social il suo momento sfortunato: «È arrivato il momento di andare a farmi benedire - ha detto ai suoi follower sulla pagina Instagram - Ieri sera tornando a casa dopo una bellissima cena con tanti amici e family, sono caduta, inciampata, qui nel gradino di casa». La conduttrice ha anche trovato il motivo del suo capitombolo: la scarsa illuminazione del giardino della villetta dove si risiede nel corso delle sue vacanze a Forte dei Marmi: «Non ho visto il gradino e sono inciampata, cadendo a terra. C’ho l’altro ginocchio ammaccato…l’altra gamba. Per fortuna niente di frattura - tranquillizza la Mara della televisione italiana - Solo una bella botta. Mi è andata bene».

Momento sfortunato per la Venier che era stata protagonista di un’altra brutta caduta lo scorso giugno. Stavolta niente vacanze, anzi la caduta è arrivata sulle scale prima di arrivare allo studio di Domenica In. E anche le conseguenze furono decisamente peggiori visto che rimediò una frattura con conseguenti 7 giorni d'immobilità totale. Un infortunio che però non aveva fermato l’esplosiva Mara che a distanza di qualche giorno era già al lavoro nonostante una fasciatura.