Elisabetta Gregoraci applaude la Ferragni: «Viva le imperfezioni»

ROMA - Solidarietà femminile? Non solo. Elisabetta Gregoraci si è raccontata in una lunga intervista a Libero Quotidiano nel corso della quale non ha lesinato complimenti e parole al miele per uno dei grandi personaggi del momento: Chiara Ferragni.

L’influencer continua a ottenere consensi, nonostante vengano talvolta aspramente criticate sui social. E tra i punti più apprezzati dalla sempre bellissima Elisabetta è stata proprio quella relativa alle “imperfezioni”.

Nei giorni scorsi infatti la Ferragni ha pubblicato una foto che la ritraeva in bikini e di schiena. Uno scatto che è stato vivisezionato dal web che non ha risparmiato critiche per alcune tracce di cellulite: «Fidati, dipende solo dalla luce. La cellulite ce l'abbiamo quasi tutte», ha replicato l’influencer.

Una scelta di candore e onestà che anche la Gregoraci applaude: «Uno scatto in cui sdogana la cellulite è un messaggio importante per le ragazze perché nessuno è perfetto. Gli hater? Quando si è molto seguiti inevitabilmente si è anche molto criticati ma Chiara sa muoversi e usa i social con la testa».

Ma di imperfezioni la bellissima Elisabetta sembra averne davvero pochissime, almeno stando alle fotografie che ha postato sui social negli ultimi giorni. Tra queste anche una decisamente sexy che la ritrae in quella che descrive come una cava di bauxite. Ancora in forma smagliante, l’ex di Flavio Briatore dimostra di non aver perso la sua carica.