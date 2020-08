Diletta Leotta: la storia con Scardina appartiene al passato

MILANO - Galeotto fu il lockdown? Diletta Leotta non chiarisce i dubbi sulla sua vita sentimentale. Ma ormai sembra essere sancita la fine del suo rapporto con Daniele Scardina. Dopo aver trascorso insieme e barricati in casa i lunghi e noiosi mesi del lockdown, nelle ultime settimane la coppia (sempre molto attiva sui social media) non si fa più vedere.

Un primo indizio che però fa il paio con la scelta dei due di trascorrere separatamente le vacanze estive. Il settimanale “Chi” ha attribuito la colpa della fine della storia a quello che ha definito un «grave inciampo», sostenendo che la fine sia arrivata a causa di un tradimento. Ma ora a fare chiarezza ci pensa la diretta interessata, sostenendo che sia lei che Daniele hanno deciso di prendersi una pausa di riflessione.

Nessuna decisione definitiva e una porta aperta alla possibilità di tornare insieme, ma le parole della bellissima Diletta a “Gente” non promettono nulla di buono: «La storia tra me e Daniele è un tema troppo importante e delicato per banalizzarlo come accade invece sui social. Non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto».

E nella pausa di riflessione di questa storia decisamente social, Diletta Leotta ha deciso di riscoprire il senso di famiglia: «Per me la famiglia è tutto - dice ancora a "Gente" - mi piace sempre tornare a casa, il ruolo di figlia mi da emozioni irrinunciabili. I miei genitori sono il primo supporto e un rifugio sicuro. Quando sai di poter contare su questo, puoi essere un po’ più coraggioso nelle scelte che fai. Io mi ritengo una persona coraggiosa e questo lo devo a loro”.