Belen Rodriguez: un’estate da dimenticare

ROMA - Belen Rodriguez resta al centro dell’attenzione. Gli occhi sono tutti per la showgirl argentina, ma forse non allo stesso modo che in passato. Al punto che c’è chi si chiede, come Massimo Murianni di Novella 2000, se non sia arrivato anche il momento del sorpasso della sorellina Cecilia in termini di attenzione e popolarità.

Ma, ovviamente, a pesare più di tutto per la bellissima Rodriguez è la dolorosa e inaspettata separazione da Stefano De Martino. Le cause di questo allentamento continuano a emergere a piccole parti, come i relitti di un naufragio che vengono a galla un po’ alla volta. E se in molti sostengono che la showgirl sia rimasta molto scottata da quanto accaduto, ci sono anche amici e collaboratori del ballerino e presentatore televisivo che sottolineano: «Non ha mai voluto parlare della rottura con Belen soprattutto per riserbo ma anche perché in lui c’è un sentimento di dolore per questo fallimento. La seconda volta fa ancora più male della prima».

E se Stefano si ritira nel suo dolore, non fa altrettanto Belen che dalla sua vacanza italiana continua a mostrare scatti piuttosto bollenti sulla sua pagina Instagram.