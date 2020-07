La Ferragni mostra la cellulite: «Ce l’abbiamo tutte»

Dopo i brufoli di Aurora Ramazzotti e le gambe storte di Alessia Marcuzzi ecco la cellulite di Chiara Ferragni. La battaglia contro il mito della perfezione da parte dei personaggi dello spettacolo continua: stavolta è stata l’influencer e imprenditrice, moglie del rapper Fedez, a mostrare le sue imperfezioni rivendicando il diritto delle donne ad accettarsi per come sono. In realtà, l’intento iniziale della Ferragni pareva diverso: una foto di spalle, in costume, per mettere in risalto il “Lato B” davanti allo sfondo stupendo offerto dal mare di Santa Teresa di Gallura, in Sardegna.

Un commento di una follower, però, ha scatenato una risposta da parte della Ferragni che ha trasformato il senso della foto. «Sei bellissima, ma un difetto ce l’hai? Neanche la cellulite», scrive la fan commentando la foto. L’influencer risponde nei commenti: «Fidati dipende solo dalla luce, la cellulite ce l’abbiamo quasi tutte». Poi, non contenta, posta un ingrandimento dei suoi glutei con una frase simile: «Tutti noi abbiamo la cellulite, dipende solo dalla luce e dalla posizione». Un messaggio chiaro, quello della Ferragni, che si aggiunge a quello di altre vip che negli ultimi tempi hanno voluto sottolineare l’importanza, per le donne, di accettare i propri difetti, anzi di non considerarli neanche più tali.

«I difetti li abbiamo tutti... non dobbiamo vergognarcene, ma andarne fieri, perché sono parte di noi!», aveva scritto ieri Alessia Marcuzzi parlando delle sue «gambe storte». La Ferragni ha raccolto il messaggio e rilanciato: chi sarà la prossima a scendere in campo contro la “perfezione a tutti i costi?”.