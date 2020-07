Dieta, fitness e tecnologia: i segreti di bellezza di Michelle

ROMA - Michelle Hunziker è tra le donne più invidiate del mondo dello spettacolo: a 43 anni la bionda conduttrice sfoggia ancora un fisico statuario e una bellezza straordinaria, sembrando molto più giovane.

Ma non è tutto oro quello che luccica: in un’intervista a Oggi, Michelle ha infatti rivelato che per restare belle serve tanto impegno e una routine quotidiana severissima.

Per conservare il suo fisico da modella, ad esempio, l’unica soluzione è fare tanto moto. «Mi alleno tre volte alla settimana… - dichiara la Hunziker - faccio soprattutto ginnastica che definisce e corregge la postura. Una volta alla settimana aggiungo cardio perché dopo i 40 anni, se non si è molto allenati, stressare il corpo con training che alzano troppo il battito cardiaco e sforzano i muscoli non fa bene».

Quanto alla pelle, invece, conta la dieta. «Evito gli zuccheri e i carboidrati semplici. Il pane, per esempio, lo facciamo noi in casa e non usiamo farina doppio zero. Mangiamo pasta integrale».

Ma lo splendore non si costruisce solo a tavola: Michelle infatti spiega di fare ampio uso di prodotti di bellezza e di ricorrere anche a tecniche all’avanguardia di medicina estetica: «Curo la pelle usando le creme di Goovi che produco io stessa… A questa routine alterno creme al retinolo, faccio periodicamente trattamenti con Hydrofacial, un macchinario che purifica la pelle e stimola il rinnovamento cellulare e una volta all’anno mi sottopongo alla biorigenerazione cellulare autologa».

Tutto questo sforzo, però, non cancella tutti i difetti, ragion per cui il metodo migliore per vivere bene resta quello di accettarsi: «Quando mi alzo la mattina sono una donna normalissima - conclude la Hunziker -, ho le occhiaie, le macchie della gravidanza sulla pelle… È il mio staff che mi rende bella, io non mi sono mai vista come la super top. Ho dei difetti e li amo». Una frase che è anche un consiglio per tutte le sue fan.