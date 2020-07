Allarme Rovazzi: «Io, inghiottito dal buio»

Tra le novità dell’estate 2020 ci sarà l’assenza di un brano firmato da Fabio Rovazzi in testa alla classifica: il cantante e video-maker, infatti, non ha lanciato alcuna canzone per la bella stagione, a differenza di quanto fatto in maniera piuttosto puntuale dal 2016 - anno di uscita della hit “Andiamo a comandare” - a oggi. La motivazione è una crisi artistica che Rovazzi ha confessato in un post su Instagram. Pubblicando una foto che lo ritrae mentre, vestito, affonda sott’acqua, il cantante spiega di non essere riuscito a comporre un brano “festaiolo” a causa della situazione scatenata dall’epidemia di coronavirus.

«Avrei davvero voluto darvi una canzone per ballare e scatenarvi quest’estate. Purtroppo non è successo - ha scritto Rovazzi nel post -. Il periodo della quarantena è stato un vero incubo personale: mi ha inghiottito nel buio più totale e mi ha sputato fuori cambiandomi». Originario di Milano, Rovazzi ha perso il nonno proprio a causa del Covid-19. Un evento che lo ha sconvolto e cambiato, come dichiarato già in altri post su Instagram. «[la quarantena] È stata un’occasione per fermarsi a riflettere sulle priorità della vita - si legge nell’ultimo post -. Spesso, soprattutto di questi tempi, non ci rendiamo conto delle cose realmente importanti. Avrei potuto fingere, in studio e sul palco, di essere felice. Purtroppo non sono capace. Le canzoni sono sempre state un prolungamento del mio stato d’animo e se fossi stato costretto a farne una ora sarebbe uscito un pezzo strappalacrime drammatico (che vi evito molto volentieri)».

Nel finale del post, Rovazzi annuncia novità per fine estate - «a fine agosto vi annuncerò una operazione a livello mondiale che vi manderà fuori di testa», conclude l’artista - e nei commenti incassa l’incoraggiamento dei fan. «La vita non è solo musica o lavoro, come dici te ci sono altre priorità…», gli fa notare una follower. «Tornerai e spaccherai», aggiunge un altro.