L’annuncio di Simona Ventura: «Sposo il mio Giovanni»

MILANO - Già da qualche tempo giornali e siti di gossip italiani ipotizzano che per Simona Ventura fosse vicino un nuovo matrimonio. La conferma è arrivata dalla stessa conduttrice, che in un’intervista al settimanale Chi ha annunciato di essere sul punto di sposare il compagno Giovanni Terzi. «Dopo un anno e mezzo insieme abbiamo capito che i tempi sono maturi - ha dichiarato la Ventura -. Giovanni e io ci sposiamo. Anzi, se non ci fosse stato il lockdown lo avremmo già fatto».

Il periodo trascorso in quarantena, però, non è stato tempo perso. Anzi, è servito alla coppia per cementare la loro unione. «Abbiamo pensato subito che il lockdown sarebbe stato la prova del nove - ha proseguito la Ventura -. Ci sono due grosse sfide che un legame può affrontare: una crisi, dovuta magari a un tradimento, o una convivenza forzata. Questa esperienza tipo 'Grande Fratello' ci ha unito non solo come coppia, ma anche come famiglia: siamo stati per oltre un mese chiusi in casa io, Giovanni, i miei figli, i suoi figli e due cani». Una famiglia allargata che ha superato l’esame quarantena, dunque, e che ora si prepara allo step successivo.

La base per questo progresso è l’amore che lega Simona e Giovanni, che sono passati da esperienze simili: entrambi sono stati sposati due volte, lei con Simone Bettarini e Gerò Carraro, lui con la prima moglie Paola e poi con Silvia Fondireschi. «Ho un uomo a cui potermi appoggiare - ha detto la Ventura -, che mi ha protetta dal primo minuto e mi ha capita. Abbiamo tante cose in comune, più di quante pensassimo: abbiamo le stesse sofferenze, abbiamo ricominciato tante volte, siamo caduti e rinati». Quanto alla location per le nozze, probabile che sia Rimini. «È certamente un posto del cuore per noi, e posso dire che ci sposeremo prima di quanto possiate immaginare. Del resto avevamo già fissato una data, che poi è saltata. Ma, appena si potrà stare senza mascherina, lo faremo».