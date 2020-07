Eros smentisce il flirt con la Montali: “Ci conosciamo da anni”

ROMA - Come già avvenuto spesso negli ultimi mesi, Eros Ramazzotti interviene in prima persona per smentire di essere coinvolto in una presunta storia d’amore. L’ultimo flirt attribuito al cantautore romano è quello con Veronica Montali, ex cantante e concorrente di “Amici”, ora imprenditrice nel ramo della ristorazione a Loano, in Liguria. I due si sono incontrati nella scorsa settimana, come ammesso dalla stessa Montali, ma il loro rapporto è ben lontano dall’essere una storia d’amore, come spiegato da Eros al sito web Dagospia.

«Negli ultimi 4 mesi secondo certa stampa rosa avrei avuto ben 4 fidanzate, praticamente 1 ogni 30 giorni - ha scritto il cantante in una lettera pubblicata dal sito - Mi trovo costretto, per il rispetto che si deve alla verità, a smentire nuovamente e categoricamente questa ennesima bufala. Con la ragazza in questione abbiamo un rapporto di conoscenza da lunghi anni e non certo un legame affettivo di altra natura». Le altre donne a cui fa riferimento Eros sono la pittrice venezuelana Valentina Bilbao, la conduttrice Rai Roberta Morise e probabilmente l’ex moglie Marica Pellegrinelli, a cui qualche settimana fa sembrava essersi riavvicinato anche dal punto di vista sentimentale. Eros ha smentito su Instagram le prime due relazioni.

«Ormai siamo in un Paese in cui basta abbracciare un'amica per poi scoprirsi addirittura innamorati o fidanzati su certa stampa il giorno successivo - ha proseguito Eros -. In questo momento non ho alcuna relazione di natura sentimentale. L’unico vero amore su cui ruota la mia vita è quello che nutro verso i miei figli e il mio lavoro. Se e quando dovessi innamorarmi nuovamente state pur certi che sarà per me un piacere comunicarlo pubblicamente».