Aurora Ramazzotti, la foto coi brufoli fa impazzire i social

«Ci vuole coraggio». Scrive così - e molto altro - Aurora Ramazzotti nel post che accompagna una sua immagine che ha letteralmente fatto impazzire gli utenti di Instagram. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, infatti, ha pubblicato una foto in cui appare al naturale, senza trucco o filtri fotografici, e che mostra brufoli e imperfezioni sul suo viso. Un’immagine semplice ma al tempo stesso molto forte, come spiega la stessa Aurora nel post.

«Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio - ha scritto la Ramazzotti -. Sopratutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli. Abbiamo dato vita ad una piattaforma dove essere ‘umani' spicca perché è quasi strano. Siamo tutti belli, famosi, felici e realizzati. Certo, condividere il bello è giusto e lo sarebbe ancor di più se non fosse un mondo un po’ contorto in cui tutti fanno a gara con gli altri». Aurora spiega di utilizzare naturalmente il make-up e i filtri Instagram per apparire più bella, ma precisa di non voler mai esagerare. «Anche io gioco la mia parte ma cerco sempre di farlo mantenendo quella componente di verità perché altrimenti non sarei fedele a me stessa. E poi non mi piace fingere di essere qualcuno che non sono». Infine racconta di aver voluto postare questa immagine per ricordare che «la perfezione non esiste». «Troverò sempre assurdo che qualcuno possa anche lontanamente ispirarsi proprio a me che sono un disastro sia dentro che fuori - conclude Aurora -. Ma allora, visto che ne ho la possibilità, sfrutterò questa stessa piattaforma che sa di perfezione per ricordarci che la perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella. Siamo belli noi, con le nostre cicatrici, e anche se sembra tutto un po’ cliché, a questo punto non c’è cosa a cui credo di più».

Il suo post ha raccolto un enorme successo, con quasi 600mila like. Tanti i complimenti, non mancano quelli dei genitori. «Ti amo», commenta Eros, mentre Michelle elogia la scelta di verità fatta dalla figlia: «La verità nella vita paga sempre. Tu sei vera, coraggiosa e tosta… ma nel contempo, sensibile e profonda come pochi. La questione pelle si risolverà... e tu la stai affrontando come va affrontata… come un passaggio nella tua vita che si risolverà… Questo crea empatia e non fai sentire sole le persone che in questo momento affrontano la stessa cosa là fuori. Essendo tua madre conosco bene la tua anima amore mio… sei bellissima dentro e fuori non ce n’è! Ti amo».