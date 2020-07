Altro che crisi: Fabio Volo parte in camper con Johanna

MILANO - Meno di un mese fa, Fabio Volo e la compagna Johanna Hauksdottir sembravano sull’orlo di una crisi ormai inevitabile: la bella islandese era stata anche fotografata in compagnia di un altro uomo, che si è poi scoperto essere il fotografo di moda Raffaele Marone. Ora, invece, sembra essere tornato il sereno, come confermato indirettamente dall’attore, scrittore e conduttore radiofonico in un’intervista pubblicata da Sette, settimanale del Corriere della Sera. Volo, infatti, sta per partire per una vacanza davvero particolare con moglie, figli (due) e altre due famiglie di amici: il gruppo viaggerà tra gli Appennini a bordo di un camper vintage, per un’esperienza che prevede decisamente poco lusso e una grossa capacità di adattamento.

Roba, insomma, per coppie stra-collaudate e super-innamorate. Johanna in questi giorni è in vacanza in Islanda con i bambini, presto la famiglia si riunirà e poi tornata in Italia si metterà in viaggio. «In questi giorni Johanna sta girando da sola e io li raggiungerò appena posso. Nulla la turba», spiega volo nell’intervista. L’attore si è detto prontissimo per una vacanza “frugale”. «Sul camper non c’è posto per il superfluo. Per stare comodo devi limitarti all’essenziale. Sul van senza frigorifero non puoi nemmeno fare scorte di provviste. Si compra e si consuma subito. Mi piace navigare a vista…».

A spingere Volo verso una vacanza di questo tipo è stata proprio Johanna: dalle sue parti, come in tutto il Nord Europa, viaggiare in camper è un vero must. «Mia moglie è islandese e nel suo Paese quasi tutti hanno il camper - le parole di Volo -. È stata lei ad avere l’idea tre anni fa. Si cena dentro e fuori, e Johanna è molto brava a creare l’atmosfera illuminando la tavola con tante candeline. In ogni caso a me piace stare chiuso in casa a leggere, scrivere, guardare film, cucinare. E più la casa è piccola e avvolgente, meglio sto…».