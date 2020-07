Lapo Elkann vende due dei suoi bolidi per beneficenza

TORINO - Dopo l’incidente a Tel Aviv in cui ha quasi perso la vita nello scorso dicembre, Lapo Elkann ha dichiarato di essere davvero cambiato. E oggi il rampollo della famiglia Agnelli dà prova di essere una persona diversa con un gesto di buon cuore destinato a essere ricordato. Lo ha raccontato lo stesso Lapo in un’intervista a Grazia: «Ho messo in vendita due auto che mi stanno molto a cuore - ha dichiarato Elkann -. Modelli unici il cui ricavato saranno destinati a ‘Scelgo Giusto’, un progetto di recupero di giovani con problemi di tossicodipendenza e rischio di caduta in substrati criminali, e a ‘Connessione vitale’, per contrastare le dipendenze digitali».

Tra Lapo e le supercar c’è sempre stato un legame speciale, derivato naturalmente dall’ambiente familiare in cui è cresciuto. Dopo la svolta nella sua vita, però, l’ex ragazzo terribile della famiglia Agnelli sembra avere altre priorità e ha iniziato una vita con meno eccessi e meno lusso. «Ho ridotto le mie necessità, separandomi da molti oggetti materiali perché ho capito che, per vivere bene sono necessari affetti veri e le cose essenziali - ha continuato Lapo - Non voglio essere quello che piace agli altri, ma una persona vera e onesta».

E chissà cosa ne pensa della scelta di vendere due dei suoi bolidi Joana Lemos, il nuovo amore di Lapo che è stata una pilota di rally. Con lei va tutto a gonfie vele: oltre all’incidente, di certo anche l’incontro con la portoghese ha contribuito a cambiare la vita di Lapo.