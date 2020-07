Riccardo Scamarcio diventerà padre ad agosto

ROMA - Congratulazioni a Riccardo Scamarcio: l’affascinante attore sta infatti per diventare padre per la prima volta. Lo riporta il settimanale Diva e Donna secondo cui Angharad Wood, compagna dell’attore, sarebbe non solo incinta, ma ormai all’ottavo mese di gravidanza.

Nelle foto scattate dai paparazzi del periodico è impossibile non notare il pancione della Wood, che dovrebbe partorire ad agosto: secondo le indiscrezioni Scamarcio e la donna starebbero aspettando una bambina. Per la Wood, 46enne che lavora nel mondo dello spettacolo con l’agenzia Tavistock Wood, si tratta della secondogenita, dato che la donna ha già avuto una figlia da una precedente relazione.

Scamarcio, dunque, si prepara a diventare padre, una novità importante che sarebbe la seconda in ordine di tempo secondo Diva e Donna: l’attore e la Wood, infatti, nello scorso marzo si sarebbero anche sposati in gran segreto a Venezia, dove erano stati avvistati per quella che si pensava essere soltanto una breve vacanza. A confermare questa indiscrezione ci sarebbe un anello che la Wood porta all’anulare della mano sinistra.