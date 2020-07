Diletta Leotta, è finita la storia con Daniele Scardina 

MILANO - La conduttrice sportiva più ammaliante della tv italiana è tornata single. Parliamo di Diletta Leotta, che secondo Riccardo Signoretti - direttore del settimanale Nuovo - avrebbe interrotto la relazione con il pugile Daniele Scardina. I due stavano insieme da un anno, durante il quale hanno “bombardato” i social con le foto della loro storia d’amore: lei era spesso presente sull’account Instagram di lui e, viceversa, King Toretto (questo il nickname del pugile) era diventato quasi una presenza fissa sul profilo della biondissima Diletta.

Negli ultimi tempi, invece, le foto insieme scarseggiano: l’ultima risale a un mese fa, quando la coppia si era concessa una vacanza in montagna alla Grignetta per praticare trekking. Niente faceva pensare che su Diletta e Daniele potesse abbattersi una crisi e invece… Sulle motivazioni non si sa ancora nulla, in realtà la notizia della rottura tra la Leotta e Scardina deve essere ancora confermata dai diretti interessati.

Per i fan della coppia si tratterà di certo di una delusione: durante il lockdown, che avevano vissuto insieme a Milano, Diletta e Daniele erano apparsi affiatati e innamoratissimi. Oggi, invece, lei è concentrata solo sul lavoro e lui nei suoi allenamenti. L’amore è sparito, almeno dalle bacheche dei social…