Benji e Bella Thorne: matrimonio in vista

LOS ANGELES - Mentre il sodalizio artistico con Fede è ormai agli sgoccioli - c’è un ultimo concerto da fare, a maggio 2021 -, quello sentimentale con l’attrice americana Bella Thorne è pronto al cambio di passo. Parliamo di Benji, vero nome Benjamin Mascolo, cantante che fa impazzire le teenager ma che pare aver fatto esplodere anche il cuore della stupenda Bella, astro nascente a Hollywood con cui fa coppia ormai da qualche tempo.

Molto attivi sui social, i due vip appaiono spesso l’uno sulla bacheca Instagram dell’altro per raccontare tutto il proprio amore ai follower. Follower che non si sono lasciati scappare un dettaglio non da poco nell’ultimo video pubblicato dalla Thorne. Mentre teneva lo smartphone davanti allo specchio per riprendersi, infatti, l’attrice ha mostrato un vistoso anello mai comparso in filmati o foto precedenti: per molti si tratta di un regalo di fidanzamento di Benji, ormai deciso a fare sul serio con Bella convolando a nozze. La notizia ha fatto breccia soprattutto tra le fan del cantante modenese, che non si aspettavano una così rapida accelerazione dei due verso il matrimonio.

La storia tra Benji e la Thorne è iniziata poco più di un anno fa, nel maggio 2019, ma ha vissuto alti e bassi prima di trovare un equilibrio - paradossalmente - durante la quarantena da coronavirus, periodo che i due hanno vissuto distanti. La lontananza pare aver davvero rafforzato il rapporto al punto che ora i due sembrerebbero pronti verso il grande passo. Sarà davvero così?