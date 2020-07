Roberta Morise e Ignazio de Il Volo stanno insieme?

Nove anni di differenza in fatto di età non sono nulla quando c’è l’amore. E di amore si tratterebbe tra Roberta Morise, 34enne conduttrice della Rai, e Ignazio Boschetto, 25 anni, più noto come uno dei componenti del trio canoro Il Volo. La notizia di una relazione tra i due circola da un po’, soprattutto negli ambienti romani: a riportarla per prima era stato il sito specializzato Dagospia, che aveva parlato di avvistamenti di Ignazio in Calabria, terra natia della Morise.

Ora, invece, è il portale Giornalettismo a confermare la storia: la Morise e Boschetto stanno insieme in via ufficiale, al punto da voler trascorrere insieme le vacanze estive. I due si frequentano da tempo, ma finora la relazione era stata tenuta segreta, tra incontri romani e passeggiate sui colli di Bologna, la città in cui vive il cantante. Ora, però, il passo decisivo: gli interessati non confermano, ma intanto qualche giorno fa su Instagram la Morise aveva pubblicato un post in cui aveva taggato Ignazio, inducendo i follower più attenti di entrambi i vip che tra i due ci fosse qualcosa.

Di sicuro c’è che avere una bella voce aiuti a ottenere le attenzioni della conduttrice calabrese: qualche tempo fa, infatti, a Eros Ramazzotti era stato attribuito un flirt con la Morise, poi smentito dall’artista romano non senza un po’ di fastidio da parte di lei. Con Ignazio sarà diverso?