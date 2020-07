Salvatore Esposito operato alla gamba: “State senza pensieri!”

“#Statesenzapensieri”. Con un hashtag chiaramente ispirato a Genny Savastano, il personaggio che l’ha reso celebre nella serie tv “Gomorra”, Salvatore Esposito ha voluto tranquillizzare i suoi fan dopo aver pubblicato una foto che lo ritrae a letto in ospedale. Nell’immagine Esposito, circondato dai sanitari, è sorridente e indica che è tutto ok, ma nel post si scorge anche quella che sembra una grossa fasciatura alla gamba sinistra.

«Never back down!! State tranquilli non è nulla di grave, qualche giorno e tornerò più forte di prima!!!», scrive l’attore nel post. «Volevo ringraziare il professor Domenico Falco - prosegue -, la sua equipe, la direzione dell'Ospedale e tutti i dipendenti che mi hanno trattato come un KING!! #Stasenzapensieri». Poi, in un commento successivo, la spiegazione: «Mi state scrivendo in molti, ma voglio tranquillizzarmi: niente di grave, è una pulizia al tendine rotuleo». L’immagine aveva destato l’attenzione dei follower di Esposito, tra cui anche alcuni vip e amici.

«Tesoro un abbraccio… anche tu col gesso ???», ha chiesto ad Esposito Mara Venier, che da poco ha tolto il gesso dopo la frattura del piede. «Ziaaaa tu sei una guerriera !!! No non è il gesso solo una fascia ma non è nulla di grave tranquill»”, l'ha rassicurata l’attore. Tanti poi i colleghi e i personaggi famosi che hanno lanciato un messaggio d’auguri a Esposito, da Maria Pia Calzone - l’attrice che interpretava Imma Savastano, la madre di Genny, in “Gomorra” - ad Alessandro Roja, da Emma Marrone a Gigi D’Alessio fino naturalmente a Marco D’Amore, l’attore che ha dato il volto a “Ciro l’Immortale”.