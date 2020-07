Like galeotti per Emma e Stefano De Martino?

NAPOLI - Sono stati innamorati fino a quando il ciclone Belen Rodriguez non li ha travolti. E chissà che ora che il ciclone è passato Stefano De Martino ed Emma Marrone non possano tornare insieme… Questo, almeno, è ciò che sognano molti follower dei due personaggi famosi, lanciati entrambi - anni fa - dalla trasmissione tv “Amici”. Lì si conobbero e si innamorarono, poi lui conobbe Belen e la storia con Emma finì come tutti sappiamo.

Da quando De Martino e l’argentina si sono lasciati, però, sono in molti a pensare che il ballerino-conduttore possa aprire un nuovo capitolo sentimentale con la sua ex Emma. A supportare questa tesi c’è un rinnovato interesse social tra i due, mai registrato nel periodo in cui la relazione tra Stefano e Belen andava a gonfie vele. Da quando è finita la storia tra De Martino e la Rodriguez sono infatti spuntati like di Emma ai post del suo ex. L’ultimo pochi giorni fa, relativo ad un video pubblicato da Stefano che lo ritrae da bambino, mentre muove i suoi primi passi di danza in un ristorante vuoto, a Napoli.

Anche Stefano, d’altra parte, ha piazzato un bel like ad una foto di Emma, precisamente al post della cantante mentre è in visita ai Musei Vaticani di Roma. Interesse culturale o tentativo di attirare l’attenzione della bella salentina? È presto per dirlo, ma dopo anni di silenzio social tutto questo fioccare di attenzioni tra i due, proprio ora che sono entrambi single, è piuttosto sospetto. Vedremo: d’altra parte questa estate del gossip sembra proprio ricca di colpi di scena.