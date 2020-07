Piero Angela: «Non ho mai detto ‘ti amo’ a mia moglie»

ROMA - Piero Angela è uno dei volti più amati della tv, italiana e non solo, oltre che un personaggio di rilevanza quasi storica per la televisione: è stato lui, infatti, il primo a intuire che scienza e storia potevano essere raccontate in un modo innovativo e leggero, capace di trasformarle in intrattenimento per il grande pubblico. Angela, però, è sempre stato un personaggio ultra-riservato: fa notizia, dunque, l’intervista concessa al settimanale "Oggi" dal 91enne conduttore, soprattutto nella parte in cui parla del rapporto con la moglie Margherita.

Una figura fondamentale nella vita di Angela, ma mai sotto i riflettori. «Mia moglie mi ha aiutato molto - le parole del divulgatore scientifico più amato nella storia della tv -. È più di metà del mio successo. Ha rinunciato alla carriera e portato pazienza per le mie assenze. Mi ha seguito in tutte le mie peregrinazioni. Ha tirato su due figli magnifici (Christine e Alberto, ndr)». Nell’intervista Angela fa anche una rivelazione quasi scioccante riguardante la sua vita sentimentale: non ha mai detto “ti amo” alla moglie. Ma la ragione è puramente “linguistica”. «Sono piemontese, anche se levigato da anni all’estero e a Roma. Nel nostro dialetto non esiste il verbo ‘amare’: usiamo il più contegnoso ‘vorej bin’, voler bene. E non esiste neppure la parola bacio: diciamo ‘basin’, bacino. Se vale, se questo mi ‘salva’, le ho detto tante volte: ’T’veuj bin’, ti voglio bene».

Sul fatto che Angela sia innamorato della moglie, sposata nel 1955, non c’è dubbio. Il conduttore, infatti, ha anche confessato che la scintilla è scattata al primo sguardo. «È stata la prima volta che ho avuto la scossa elettromagnetica», ha dichiarato teneramente Angela.