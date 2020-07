Flirt Marcuzzi-De Martino, ora parla (anzi posta) Belen

NAPOLI - Dopo giorni di silenzio, Belen Rodriguez ha detto la sua sul presunto flirt tra il marito Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, riportato da Dagospia e smentito dal ballerino-conduttore. L’intervento dell’argentina arriva in una storia su Instagram e, seppur breve, ha toni molto decisi. «Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni - ha scritto Belen - Con Alessia ho un bellissimi rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad».

Il riferimento è al gossip di Dagospia, secondo cui la Rodriguez avrebbe scoperto il tradimento del marito mentre usava il tablet di lui: secondo il sito, mentre lei giocava col figlio Santiago sarebbe infatti arrivato un messaggio della Marcuzzi. Belen annuncia poi che sta valutando di intervenire anche dal unto di vista legale. «Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventano cose del genere, appunto decideremo insieme come muoverci perché trovo assurdo e di cattivissimo gusto leggere le c… che ho letto in questi giorni», la chiosa dell’argentina, che in questi giorni si divide tra Napoli e Capri insieme a Gianmaria Antinolfi, 35enne imprenditore con il quale il settimanale Chi l’ha anche immortalata in un bacio.

Di fake news, quale giorno fa, aveva parlato anche Stefano De Martino, anch’egli intervenuto su Instagram. «Qualcuno ha scritto che ho o ho avuto una storia con Alessia Marcuzzi. Ero al telefono con Alessia e con Paolo (Calabresi Marconi, marito della Marcuzzi, ndr), che sono due miei grandi amici, e ci siamo fatti una grossa risata nonostante il fastidio di una notizia del genere».